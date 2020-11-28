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Вдова Маккейна может стать новым послом США

После вступления в должность президента США Джо Байден может назначить 66-летнюю Синди Маккейн послом в Великобритании, передает газета The Times.

По данным источников в команде демократа Байдена, он уже предложил эту работу вдове сенатора-республиканца Джона Маккейна, который скончался в 2018 году.

Отмечается, что вдова сенатора была причастна к победе Байдена в «республиканском» штате Аризона, так как активно выступала в его поддержку. Действующего президента Дональда Трампа в последние годы критиковал и сам Джон Маккейн, который поддерживал с Байденом дружеские отношения.

При этом СМИ не исключают, что в случае отказа Маккейн в Лондон может отправиться бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер.

28 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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