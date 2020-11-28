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В США во время «черной пятницы» произошла стрельба в торговом центре

В городе Сакраменто, штат США Калифорния, во время распродажи в «черную пятницу» произошла стрельба в торговом центре Arden Fair Mall. Об этом сообщает ABC7News.

Нападение произошло вечером в пятницу, 26 ноября. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован, его состояние оценивается как критическое.

Представитель городской полиции Карл Чен заявил, что произошедшее не было попыткой устроить массовое убийство и не связано с подобными случаями. Он уточнил, что на тот момент в торговом центре было много людей.

Чен добавил, что полиция разыскивает нападавшего, для этого в том числе используют записи с видеокамер торгового центра.

28 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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