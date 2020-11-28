В Британии займутся производством дешевых одноразовых роботов для изменения микромира

Исследователи объяснили, что все инженеры, которые занимаются созданием микроскопических движущихся роботов, сталкиваются с двумя проблемами. Они не могут изготовить детали так, чтобы те не ломались при изгибе или не могут контролировать приводы при помощи электрических сигналов.

Для преодоления этих проблем ученые представили новую технологию: поверхностные электрохимические приводы (SEA). Каждый из них изготовлен из тонкого слоя платины, толщиной 7 нм, с одной стороны он покрыт слоем титана толщиной 2 нм. Весь привод имеет толщину всего с десяток атомов, что делает его достаточно гибким, чтобы деформироваться без поломки.

Так ученые придумали миллион вариантов роботов, в них может использоваться разные варианты одной и той же технологии. Теперь исследователи создают несколько сотен устройств, чтобы массово тестировать их в разных средах — в том числе и в воде.

Такие микророботы очень недорогие в производстве и, несмотря на свою одноразовость, не уступают по функционалу настоящим устройствам. С солнечными батареями и SEA в качестве приводов, роботы могут питаться от лазерного света или даже от обычного солнечного света и работать бесконечно. При этом они могут реагировать на световой сигнал за 10 мс — предел, накладываемый вязким сопротивлением жидкости.

Сейчас роботы передвигаются со скоростью около 1 мкм/с. Тем не менее, пиковые скорости могут достигать 30 мкм/с. Ученые планируют протестировать устройства в разных средах и в будущем спроектировать полноценные модели по той же схеме.