Украина разместит ударные беспилотники у границ России

В 2021 году Украина купит у Турции пять Bayraktar TB2, которые, в частности, будут использоваться в целях разведки и наведения вдоль границ с Россией. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака.

По его словам, данные ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) имеют «несколько иные тактико-технические характеристики, в частности, высоту и дальность применения». Агентство отмечает, что из заявления военного не понятно, идет ли речь о приобретении пяти или десяти-пятнадцати БПЛА, поскольку, согласно Defence Express, дополнительно к беспилотникам покупаются станции управления.

«Новые Bayraktar TB2 планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей», — пишет агентство, отмечая, что особенностью таких украинских БПЛА станет увеличенная до 300 километров дальность управления или, вероятно, система спутниковой связи, которая вообще снимает понятие «дальность управления».