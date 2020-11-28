Тихановская назвала количество погибших и пострадавших за время протестов в Беларуси

Экс-кандитат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что за время протестов в стране убито восемь человек, пострадали и были задержаны около 30 тыс. человек

Об этом Тихановская заявила в интервью Радио Свобода .

По ее словам, во время протестов в Беларуси погибли восемь человек, около 30 тыс. пострадали или были задержаны.

«Те, кто пострадал, был задержан, тех, которые каким-либо образом были привлечены, около 30 тыс», — сказала Тихановская.

Она добавила, что около 132 человек сейчас является политзаключенными, погибли восемь человек.