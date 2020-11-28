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Tesla отзовет десять тысяч автомобилей из-за отваливающейся крыши

Компания Илона Маска Tesla отзовет более десяти тысяч машин Model X и Model Y из-за выявленных дефектов. Об этом пишет «Интерфакс».

Автогигант отзовет из КНР 870 автомобилей Model X из-за проблем с креплением фрагментов крыши. Ее отлетающие при движении куски могут представлять опасность для других участников движения. Ранее Tesla объявила о том, что автовладельцам придется вернуть 9136 машин Model X (выпущены в период с сентября 2015-го по июль 2016 года) из-за аналогичной проблемы.

Кроме того, Tesla отзовет 401 автомобиль Model Y (выпущенный в 2020 году) из-за того, что при сборке могли недостаточно затянуть болты в механизме рулевого управления. Это может повлечь за собой отказ рулевого управления. Производитель бесплатно устранит дефекты.

28 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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