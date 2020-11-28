Страны ОПЕК хотят продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на два-три месяца

ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению соглашения о сокращении добычи нефти еще на два-три месяца, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, сделка еще не заключена и ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств, все еще могут помешать достижению соглашения.

Напомним, 6 марта Россия отказалась продлевать свое участие в предыдущем договоре ОПЕК+ и с 1 апреля он перестал действовать. Предположительно, таким образом РФ пыталась немного сбить цены, чтобы сделать нерентабельной добычу сланцевой нефти в США. Саудовская Аравия в ответ объявила об увеличении добычи и выставила на рынок огромные объемы нефти, что привело к падению цены марки Brent с 50+ до менее 25 долларов за баррель.

Позже страны ОПЕК+ согласовали новую сделку по нефтедобыче до мая 2022 года, согласно которой сокращение добычи будет идти постепенно.