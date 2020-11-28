Страны НАТО обсудят растущую угрозу со стороны Китая

Последствия подъема Китая могут представлять собой серьезный вызов для безопасности стран НАТО. Этот вопрос планируют обсудить главы МИД стран альянса на следующей неделе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому медиа Funke отметил, что в Китае становится все больше видов оружия, способного поражать объекты на территории государств — участников альянса.

Отмечается, что в дискуссии примут участие Австралия, Новая Зеландия и Япония, а также не входящие в НАТО Финляндия и Швеция.

По словам Столтенберга, НАТО не видит в Китае врага и даже ценит его экономическое партнерство, но не может смириться с тем, что китайские власти подрывают «принципы демократии».