США отправили авианосец к берегам Ирана

Американский авианосец USS Nimitz отправился в Персидский залив в качестве очередной меры по «сдерживанию» Ирана.

По данным источника канала CNN, в регион направятся еще несколько кораблей на фоне сокращения контингента США на Ближнем Востоке.

Отмечается, что этот шаг не имеет отношения к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, так как решение о возвращении авианосца к берегам Ирана было принято уже давно.

Ранее сообщалось, что в Иране обстреляли и взорвали автомобиль, в котором ехал глава центра ядерных исследований при иранском Минобороны. По данным СМИ, физика-ядерщика Фахризаде могли устранить те, кто не желал бы возобновления сделки США с Ираном при следующем президенте Джозефе Байдене.