«  
  »

США отправили авианосец к берегам Ирана

Американский авианосец USS Nimitz отправился в Персидский залив в качестве очередной меры по «сдерживанию» Ирана.

По данным источника канала CNN, в регион направятся еще несколько кораблей на фоне сокращения контингента США на Ближнем Востоке.

Отмечается, что этот шаг не имеет отношения к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, так как решение о возвращении авианосца к берегам Ирана было принято уже давно.

Ранее сообщалось, что в Иране обстреляли и взорвали автомобиль, в котором ехал глава центра ядерных исследований при иранском Минобороны. По данным СМИ, физика-ядерщика Фахризаде могли устранить те, кто не желал бы возобновления сделки США с Ираном при следующем президенте Джозефе Байдене.

28 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  