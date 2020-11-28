Шарлиз Терон снялась в стильной рекламе

Голливудская актриса Шарлиз Терон стала лицом Breitling — швейцарского бренда часов класса люкс.

45-летняя кинозвезда снялась в рекламной кампании наручных часов Breitling Chronomat, представ на снимках в элегантном образе. Терон позировала в черном брючном костюме и блузе с прозрачным верхом и галстуком.

Кадрами из новой рекламной фотосессии актриса поделилась на своей странице в Instagram, где поблагодарила марку за возможность стать частью этого кампейна:

«Я очень рада поделиться этими кадрами из новой кампании Breitling, в которой я с удовольствием участвую. Я одержима своими новыми часами Breitling Chronomat, и мне нравится идея того, что эти часы не диктуют, как должен пройти ваш день или что вам следует надеть» — отметила звезда.