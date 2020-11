Гренландия стремительно тает, это может затопить города Украина разместит ударные беспилотники у границ России » Половина света во Вселенной излучается неизвестными астрономам источниками Ученые NASA недавно пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что огромное пространство между скоплениями галактик получает освещение из неизвестных современной науке источников. Астрономы заинтересовались темным межзвездным пространством и решили оценить, действительно ли оно на самом деле настолько темное, используя возможности космической миссии NASA New Horizon, улетевшего на расстояние более 6,4 млрд километров от Земли (в 50 раз больше расстояния между Землей и Солнцем). Ученые получили интересный результат — освещенность межзвездного пространства в два раза выше, чем должна бы была быть при освещении от известных науке источников. Миссия New Horizon предназначалась для исследования карликовой планеты Плутона. Однако еще в 2015 году космический аппарат пролетел мимо планеты и отправился в дальнее путешествие, продолжая посылать на Землю данные для исследования Вселенной. Корабль New Horizon удалился от Солнца и других источников «оптического загрязнения», не позволяющих внутри Солнечной системы отслеживать слабые оптические сигналы. Находясь в идеальных для исследования освещенности условиях, New Horizon при помощи штатной аппаратуры, проводит непрерывный анализ степени освещенности дальних уголков Вселенной. В результате оказалось, что сила света, исходящая от известных землянам объектов (галактик, звездных скоплений и отдельных звезд) в два раза меньше реальной, отслеженной приборами New Horizon. В настоящее время ученые не могут с уверенностью сказать, откуда исходит «дополнительный» свет во Вселенной. Предполагается, что на «окраинах» Вселенной могут существовать тусклые карликовые галактики, выявить которые не может даже космическая обсерватория Хаббла, также там могут быть большие скопления космической пыли, мешающие исследованиям. Данное явление может быть связано с таинственной темной материей — формой невидимой материи вызывающей гравитационное притяжение.

