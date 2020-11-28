Не только Эшли Грэм: 5 успешных моделей plus-size, за которыми интересно следить 

За последние годы в мире моды произошла настоящая революция. Индустрия, где раньше лишний сантиметр на талии означал крах карьеры, теперь стала гораздо более толерантной. Сегодня дизайнеры не ищут одинаковые «модельные» типажи — востребованы самые разные манекенщицы. Настоящий триумф переживают и модели plus-size, которые все чаще появляются на подиуме крупных брендов.

Имена Эшли Грэм, Тесс Холлидей или Паломы Эльсессер (последнюю заметили в инстаграме, и вскоре она уже работала для Marc Jacobs и Fendi) сегодня у всех на слуху. В нашей подборке предлагаем посмотреть еще на пять успешных моделей, которые доказывают, что сегодня не обязательно быть худенькой девочкой-подростком, чтобы покорить мир моды.

1.Прешес Ли, 31 год

Ли стала первой темнокожей моделью plus-size, появившейся в выпуске Sports Illustrated Swimsuit edition, что уже является достижением для любой модели. С тех пор карьера Прешес только шла в гору. В последнее время Ли является одной из самых востребованных моделей. Она появлялась в кампаниях бренда Ким Кардашьян Skims, Marc Jacobs и Miu Miu. И вряд ли Прешес может пожаловаться, что 2020 год у нее не задался: он стал настоящим триумфом модели — она поучаствовала в показах Versace, Savage X Fenty и снялась для обложки Vogue Italia.

Прешес Ли

2.Джилл Кортлев, 27 лет

Дебют голландской модели Джил Кортлев состоялся совсем недавно — впервые она вышла на подиум на показе Alexander McQueen во время Недели моды в Париже сезона осень-зима — 2019—2020, но стремительный взлет не заставил себя ждать. Во время показов сезона осень-зима — 2020—2021 она уже была настоящей звездой, появившись на многих крупных показах, в том числе Chanel.

Джил стала второй plus-size-моделью, которая приняла участие в дефиле французского модного дома. Модель также участвовала в рекламных кампаниях для Fenty Beauty, H&M, Nike и Zara и уже снималась для Vogue.

Джилл Кортлев

3.Хантер Макгрейди, 27 лет

Свою модельную карьеру Хантер Макгрейди из Майами начала в 15 лет как обычная модель, но вскоре поняла, что стандарты, которые индустрия предъявляет девушкам, не совсем адекватны. Макгрейди взяла паузу, а потом вернулась уже как plus-size-модель, подписав контракт с агентством Wilhelmina.

В 2017 году Макгрейди вошла в историю как «самая полнотелая модель», когда-либо появлявшаяся в Sports Illustrated (модель стала героиней знаменитого выпуска Swimsuit edition). Сегодня Хантер продолжает сотрудничать с журналом, а также выпускает инклюзивную линию одежды All Worthy, где каждая может найти свой размер.

Хантер Макгрэди

4.Джорджия Прэтт, 30 лет

Джорджия Прэтт из Новой Зеландии начала свой путь в индустрии в качестве дизайнера. Два года она проработала с одним брендом в Окленде и называла это «работой мечты», но в какой-то момент на Джорджию обратили внимание и как на модель.

Ключом к успеху стало участие в кампаниях Лейна Брайанта #PlusIsEqual и #ThisBody вместе с Эшли Грэм и Кэндис Хаффин. Джорджия также стала одной из любимых моделей Кристиана Сириано, дебютировав на его шоу в рамках Недели моды в Нью-Йорке в 2016 году. На счету модели съемки для Dazed, Vogue, а также ряда модных кампаний.

Джорджия Прэтт

5.Одиль Готро, 27 лет

В качестве модели француженка с яркой внешностью Одиль Готро впервые появилась на подиуме во время показа дизайнера Эстер Манас, финалистки конкурса моды на фестивале Hyères 2018 года. Затем Готро подписала контракт с агентствами Curve W360 в Париже и IMM Curve в Лондоне. Одиль также является лицом капсульной коллекции Манас для Galeries Lafayette и участвовала в рекламных кампаниях Nike и L’Oréal Paris. Влиятельное издание WWD включило ее в топ-5 самых перспективных plus-size-моделей в 2020 году.