МВФ отказал Украине в срочной помощи — причина в неуверенности целевого расхода средств, которые могут быть предоставлены срочным образом. Кроме того, МВФ акцентировал внимание на невыполнении условий основной программы помощи МВФ Украине.

Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета

Об этом вечером в пятницу, 27 ноября 2020 года, глава Минфина Сергей Марченко заявил в эфире телеканала «1+1», передает Еспресо.TV.

По его словам, Киев обращался к МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы.

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у Вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для Вас Emergency Finаnce», — рассказал Марченко.

Он пояснил, что МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы и Киеву необходимо выполнять ее условия.