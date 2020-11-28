Мэр Буэнос-Айреса ответит в суде за жестокость полиции на прощании с Марадоной

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрета и вице-мэр Диего Сантилья ответят в суде за действия полиции на прощании с футболистом Диего Марадоной. Об этом сообщает Clarin.

По информации издания, в суд на Ларетту и Сантилью подал департамент по правам человека Министерства юстиции Аргентины. Авторы иска считают, что полицейские проявили недопустимую жестокость по отношению к гражданам, желающим попрощаться с футболистом.

Для прощания с Марадоной на улицы аргентинской столицы вышли тысячи людей. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и водометы, чтобы толпа не прорвалась в зал президентского дворца, где находился гроб с телом игрока.