Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика

Советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехган заявил, что страна отомстит за убийство высокопоставленного ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мухсина Фахризаде. Об этом сообщает агентство Mehr

«Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — пообещал Дехган.

Иран винит в убийстве физика Израиль. С таким заявлением ранее 28 ноября выступил глава государства Хасан Роухани. Он пообещал, что это преступление не повлияет на развитие атомной отрасли в стране.

Также постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предостерег Израиль и США от «авантюр» после убийства Фахризаде. Дипломат в обращении к генсеку ООН отметил, что Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры «для защиты своего народа и своих интересов».

Об израильском следе в убийстве Фахризаде ранее заявлял и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter-аккаунте. Он также обвинил страны Запада в двойных стандартах и призвал международное сообщество осудить это преступление.