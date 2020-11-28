Гренландия стремительно тает, это может затопить города

«Скорость таяния льда в Гренландии удручает, — заявила Мун. — Теперь признаки изменившегося ландшафта видны даже из космоса. И, поскольку край ледяного покрова реагирует на быструю потерю льда, характер и поведение системы в целом меняются, что может повлиять на экосистемы и людей, которые зависят от их».

Исследователи собрали данные НАСА, Геологической службы США и других спутников с 1985 по 2015 год, чтобы сравнить положение кромки льда, высоту поверхности ледяного покрова и поток ледников за три десятилетия. Достижения в спутниковой технологии позволили ученым изучить изменения ледникового покрова гораздо более подробно, чем это было возможно ранее.

Сравнив снимки за 30 лет, исследователи сделали несколько ключевых выводов. Наиболее устойчивой тенденцией, наблюдаемой на всем ледяном щите, является широко распространенное отступление кромки льда. Из 225 изученных ледников — 200 отступили, особенно с 2000 года. Это заметно даже в регионах, где преобладают более медленно движущиеся ледники и более прохладная вода океана. Кроме того, выяснилось, что реакция ледяного потока в значительной степени зависит от топографии и факторов течения. Следовательно, даже ледники в пределах одного региона могут вести себя по-разному.

Изучая изменения в ледниковом щите Гренландии, ученые обнаружили, что зоны быстрого ледникового потока сужаются. А сам лед перенаправляется, и в некоторых случаях приток нового льда замедляется. Это может повлиять на движение воды под ледяным покровом, что изменит ее доступность для местных сообществ и животных.

«Поскольку Северный Ледовитый океан и атмосфера нагреваются, ясно видно, как поток льда в океан ускоряется, а кромка льда отступает, — заключает Алекс Гарднер, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА и соавтор исследования. — Понимание сложности реакции отдельного ледника имеет решающее значение для улучшения прогнозов изменения ледникового покрова и связанного с ним повышения уровня моря, которое произойдет у наших берегов».