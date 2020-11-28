Блогер показала в фотосессиях, что она полная копия Мэрилин Монро

Мы уже привыкли, что TikTok — это вотчина зумеров, место, где можно узнать все самые актуальные тренды, которыми живет современная молодежь. Но оказалось, что звездой данной платформы можно стать и без треков от модных рэперов. Пример тому — 26-летняя Жасмин Чизуэлл, которая живет так, будто на дворе до сих пор 1950-е. Ну а сама блогер является реинкарнацией Мэрилин Монро (черпает вдохновение она и в образах некоторых других культовых блондинок). Как ей удалось привлечь уже 7,3 миллиона подписчиков, рассказываем в нашем материале.

Жасмин Чизуэлл

Кроме того, что Жасмин похожа на секс-символа 1950-х внешне и прилежно копирует ее стиль, а также в целом моду той эпохи, так она еще и живет в доме, который когда-то принадлежал самой Мэрилин Монро!

Его Жасмин и ее муж нашли после того, как узнали, что был разрушен один из бывших домов актрисы. Пара заинтересовалась, где еще жила Монро, и узнала, что один из домов сейчас как раз выставлен на продажу. Речь идет об особняке в Бербанке, Калифорния, где Монро жила со своим вторым мужем Джо Ди Маджо.

В своем блоге Жасмин удается совмещать винтажную тематику и вполне современные привычные для TikTok форматы. Возможно, этим и объясняется ее успех, ведь не каждый день увидишь, как двойник Мэрилин Монро танцует или участвует в челленджах.

Свои видео блогер в основном посвящает моде, но также делится бьюти-советами и рассказывает, как сделать идеальное фото.

Главным героем видео иногда становится и сам дом со звездной историей. Так, ролик «Вещи, которые я нашла в доме Мэрилин Монро» набрал более 15 миллионов просмотров. Жасмин показала подписчикам журналы 1953 года и подпись, спрятанную на балке.

Муж Жасмин, музыкальный продюсер Маверик МакНейли, поддерживает увлечение жены и также снимается в видео. Сама Жасмин «живет прошлым» вот уже три года — она одевается только в винтажную одежду или шьет ее на заказ по старым выкройкам.

Чизуэлл также верит, что дом иногда до сих пор посещает призрак Монро, причем, судя по всему, относится к новой хозяйке благосклонно.

С тех пор, как я живу в этом доме, мои волосы стали намного лучше. Я знаю, что это действительно странно,

— делилась она в интервью с Vogue.

Чизуэлл, детство которой прошло между Эдинбургом и Глазго, с юных лет была увлечена старыми фильмами. Их она регулярно смотрела со своей бабушкой. Жасмин нравилось, как одеты Монро, Джейн Мэнсфилд, Грейс Келли и Дайана Дорс, но ее собственный стиль был тогда далек от див Голливуда.

У меня не было уверенности в себе, чтобы так одеваться. У меня был какой-то грубоватый стиль: с оттенками гранжа, с «мартенсами» и все такое,

— рассказывала Жасмин.

Жасмин Чизуэлл до своего преображения

Все изменилось, когда она наткнулась на Bésame, магазин винтажной косметики, где в первый раз она купила помаду и пудру для лица. Затем Жасмин начала коллекционировать винтажные платья и реплики винтажных платьев. Супруг девушки последовал ее примеру и начал одеваться в винтажную одежду примерно через шесть месяцев после нее.

Мне больше всего нравится мода 1958—1962 годов,

— отмечал он.

Супруги вместе прочесывают предложения на Etsy, Ebay, следят за предложениями аукционных домов, благотворительных и винтажных магазинов.

У меня около 100 настоящих винтажных предметов одежды и 50 реплик,

— не без гордости заявляла Чизуэлл.

При этом найти мужскую одежду куда сложнее. Дело в том, что многие мужчины обычно носили свою одежду до тех пор, пока она окончательно не приходила в негодность.

Жасмин также коллекционирует вещи, которые как-то были связаны с ее кумирами. Например, среди ее любимых винтажных дизайнеров — Сейл, который шил платья для Монро. Звезда TikTok также коллекционирует ремни, сделанные из чистой меди, и некоторые из них принадлежали Лоретте Янг, актрисе 40—50-х годов.

Свой образ Жасмин тоже старается сделать как можно более аутентичным. Например, каждую ночь она заплетает волосы на специальную заколку в виде подковы, чтобы сохранить идеальную форму укладки.

Я просмотрела множество видео на YouTube и нашла старые книги о прическах 1950-х годов, в которых были разные советы и рисунки, как делать прически,

— делилась Жасмин.

Волосы она красит каждые две недели, чтобы поддерживать идеальный блонд. Поскольку Жасмин и ее муж всегда в образе, то неудивительно, что интерес они вызывают не только у пользователей сети, но и у обычных прохожих.

Так, блогер признавалась, что часто ее даже узнают на улице. Впрочем, общение с незнакомцами не всегда приносит радость. Жасмин признавалась, что некоторые открыто насмехались над ней. Но это совсем не смущает девушку, ведь чаще она все-таки слышит комплименты. А главное, Жасмин уверена, что наконец нашла свое истинное «я», пусть и в образе Мэрилин Монро.