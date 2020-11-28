Блогер показала в фотосессиях, что она полная копия Мэрилин Монро Археологи исследовали убежище Гитлера в Аргентине — СМИ » Безсмертный: Зеленский загнал себя в угол и Кремль будет его добивать Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в угол. У него выхода нет. А это значит, что Кремль будет просто добивать его. В этом случае атаковать можно, что на линии фронта, что экономически, что за столом переговоров — где угодно Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в угол. У него выхода нет. А это значит, что Кремль будет просто добивать его. В этом случае атаковать можно, что на линии фронта, что экономически, что за столом переговоров — где угодно Об этом заявил дипломат, политик Роман Бессмертный в программе «Студия Запад с Антоном Борковским» на телеканале «Эспрессо». «По сути, этот угол, в который загнал себя Зеленский, начиная от мира в глазах (ред. Путина) и «какая разница?» — это источник всех проблем. Потому что на самом деле это была дорога, которая была легко прогнозируемой, с точки зрения действий Кремля. И найдет ли на сегодняшний день Зеленский выход, сохранившись как президент — это еще большой знак вопроса. Потому что эмоции, эмоциональное нарастание протеста в Украине — будут расти. Оно сейчас еще будет подогретое тем, что в полномочия вступят местные депутаты, новоизбранные сельские, поселковые, городские головы. И пример Львова — это только начало «, — отметил политик. Бессмертный добавил: «Что на поверхности абсолютно четко, то это полный развал государственного менеджмента. Уже видно, как ни правительство, ни президент не справляются с ситуацией управления. И поэтому эти случаи: то обвинить Конституционный суд и требовать его развала, то еще на кого-то показать пальцем — они будут сейчас очень часты. То есть, с моей точки зрения, президент Зеленский сейчас будет совершать действия — искать крайнего, «искать невестку». И я не случайно говорил о том, что жду правительство, потому что, если бы там не показывали пальцем, найти ресурсы можно только через правительство. Это означает, что Зеленский будет сдавать правительство спасая себя «.

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