Беспрецедентная технология позволит молоку оставаться свежим до трёх месяцев

До середины 19 века, когда Луи Пастер предложил способ уничтожения вредоносных микроорганизмов в пищевых продуктах, употребление молока было весьма рискованным.

Напомним, что пастеризация включает в себя однократное нагревание продукта до 60° C в течение 20 минут. Это позволяет убить большинство потенциально опасных для здоровья человека бактерий, которые могут находиться в молоке, и продлить срок годности продукта до нескольких недель.



Технологии развивались, и с 1960 годов стали применяться более агрессивные способы термообработки, например, так называемая ультрапастеризация. В сочетании с методами стерильной упаковки она позволяет продлить срок годности молока до девяти месяцев.

Безусловно, такой способ удобен, но он негативно сказывается на вкусовых качествах ультрапастеризованного молока. К тому же такое экстремальное воздействие повреждает белковые структуры и снижает питательную ценность продукта.

Нововведение австралийской компании продовольственных инноваций Naturo может в корне изменить процессы обработки одного из самых скоропортящихся продуктов.

В Naturo заявили о разработанной ими революционной технологии бестепловой обработки молока, которая уничтожает больше патогенов, чем традиционная пастеризация, и продлевает срок годности продукта до 90 дней.

А поскольку метод исключает применение высоких температур, то в молоке сохраняются некоторые витамины и ферменты, обычно разрушающиеся при термическом воздействии.

Пока неясно, в чём именно заключается инновация. Главный исполнительный директор компании Naturo Джефф Хастингс (Jeff Hastings) заявил в интервью австралийскому изданию ABC, что они просто разработали процесс, включающий в себя набор существующих технологий.

«Процесс представляет собой гораздо более щадящую минимальную обработку, не основанную на нагревании, которое используется в пастеризации для уничтожения микробов в молоке», – отметил он.

Что это за «существующие технологии» Хастингс не уточнил, однако они могут быть связаны с одной из прежних инноваций компании Naturo. Речь идёт о машине, использующей давление воздуха для предотвращения потемнения мякоти авокадо при её промышленной заготовке и удаления патогенов, попадающих на плоды во время нарезания.

Несмотря на то, что амбициозные заявления были сделаны недавно, а суть нового способа не раскрывается, по словам Хастингса, Naturo около двух лет сотрудничала с независимыми исследователями и австралийскими регулирующими органами, чтобы утвердить разработанный ими метод.

Согласно материалам издания New Atlas, государственная уполномоченная служба, следящая за соблюдением стандартов безопасности, подтвердила, что новый процесс прошёл тестирование.

Внедрение революционной технологии позволит увеличить экспорт молока и снизить затраты на его перевозку благодаря длительному сроку хранения продукта. Для потребителя инновация будет означать уменьшение расходов, поскольку цена такого молока будет заметно ниже стоимости ультрапастеризованного.