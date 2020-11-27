Женщина забеременела в 62 года ребенком своего мужа от собственной дочери

Женщина из американского штата Иллинойс забеременела в 62 года. Об этом сообщает WCRZ.

62-летняя Кэти Блаттнер (Kathy Blattner) и ее второй муж Джон Блаттнер (John Blattner) заключили брак, когда обоим было за 40. Чтобы завести ребенка, они воспользовались экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО). Донором яйцеклетки стала двоюродная сестра Кэти. Спустя несколько лет они захотели второго ребенка и вновь воспользовались ЭКО. На этот раз донором была дочь Кэти от первого брака.

Сейчас первому сыну Кэти и Джона 12 лет, а второму — два года. Ожидается, что их третий ребенок появится на свет в апреле 2021 года. Его биологической матерью вновь станет дочь Кэти от первого брака, которая сейчас также беременна.