Умерла самая известная певица Мексики 

Умерла актриса и самая известная певица Мексики Флор Сильвестре (настоящее имя Гильермина Хименес Чаболла). Об этом сообщает Deadline.

Артистка скончалась дома в окружении семьи. Ей было 90 лет.

Флор Сильвестре родилась 16 августа 1930 года в городе Саламанка (штат Гуанахуато, Мексика). Начала петь с 13 лет в жанре мариачи (мексиканская народная музыка — прим. «Ленты.ру»). Псевдоним позаимствовала из одноименного мексиканского фильма 1943 года Эмилио Фернандеса «Дикий цветок» (Flor silvestre). Обладала мощным басом, близким к контральто. Записала более 300 песен для трех лейблов — Columbia, RCA Víctor и Musart.

Известна благодаря таким хитам, как Imposible olvidarte, Que Dios te perdone, Pobre corazón, Guadalajara и Adoro a mi tierra. С 1950 года снялась более чем в 70 фильмах, став одной из ведущих звезд Золотого века мексиканского кино. Сыграла в таких картинах, как «Во-первых — я мексиканец», «Болеро», «Знак Сатаны», «Кукарача», «Бесстрашный Хуан» и «Смерть Панчо Вильи». Обладательница награды Silver Goddesses за 2013 год от ассоциации мексиканских киножурналистов.