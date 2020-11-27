Ученые выяснили основу энергии Вселенной

Исследователи подтвердили одну из важнейших теорий звездной физики. Группа ученых из Итальянского национального института ядерной физики впервые обнаружила нейтрино от ядерного синтеза.
Ученые выяснили, что неуловимые частицы, проходящие через детектор Borexino, возникли в результате процесса синтеза углерода, азота и кислорода (CNO-цикл) в самом сердце Солнца.
Эксперимент Borexino относится к физики элементарных частиц. Он нацелен на изучение низкоэнергетических солнечных нейтрино, рождающихся на ближайшей к Земле звезде в результате одной из реакций протон-протонного цикла. Это совокупность термоядерных реакций, в ходе которых водород превращается в гелий в звёздах, находящихся на главной звёздной последовательности; основная альтернатива CNO-циклу.
Такое поведение нейтрино было предсказано еще в 1938 году, но не было подтверждено до сих пор. Не помогло даже обнаружение нейтрино в 1956 году. «Луковичная» конструкция Borexino и постоянные инженерные улучшения делают детектор сверхчувствительным и устойчивым к нежелательному космическому излучению.
Стоит отметить, что синтез CNO гораздо чаще встречается у более крупных и горячих звезд. Небесное тело меньшего размера, такое как Солнце, в ходе синтеза углерода, азота и кислорода производит только 1% своей энергии. Это не только подтверждает, что CNO-цикл является движущей силой более крупных звезд, но и Вселенной в целом.
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