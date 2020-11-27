Ученые выяснили основу энергии Вселенной

Ученые выяснили, что неуловимые частицы, проходящие через детектор Borexino, возникли в результате процесса синтеза углерода, азота и кислорода (CNO-цикл) в самом сердце Солнца.

Эксперимент Borexino относится к физики элементарных частиц. Он нацелен на изучение низкоэнергетических солнечных нейтрино, рождающихся на ближайшей к Земле звезде в результате одной из реакций протон-протонного цикла. Это совокупность термоядерных реакций, в ходе которых водород превращается в гелий в звёздах, находящихся на главной звёздной последовательности; основная альтернатива CNO-циклу.

Такое поведение нейтрино было предсказано еще в 1938 году, но не было подтверждено до сих пор. Не помогло даже обнаружение нейтрино в 1956 году. «Луковичная» конструкция Borexino и постоянные инженерные улучшения делают детектор сверхчувствительным и устойчивым к нежелательному космическому излучению.

Стоит отметить, что синтез CNO гораздо чаще встречается у более крупных и горячих звезд. Небесное тело меньшего размера, такое как Солнце, в ходе синтеза углерода, азота и кислорода производит только 1% своей энергии. Это не только подтверждает, что CNO-цикл является движущей силой более крупных звезд, но и Вселенной в целом.