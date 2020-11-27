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США раскрыли численность «российских наемников» в Ливии

Стали известны подробности масштабной операции в охваченной гражданской войной Ливии, в том число численность «российских наемников». Детали представлены в ежеквартальном докладе министерства обороны США на основе наблюдений Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), выдержки приводит Bild.

Так, по полученным данным, в Ливии активны «до 4 тыс. контролируемых Кремлем наемников», при этом, как сообщается, «все они воюют на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара и его армии». По оценкам США, в последнем квартале в «Ливии были заняты около 2 тыс. членов группы Вагнера». В стране также находятся «около 2 тыс. поддерживаемых Россией сирийских бойцов», указано в тексте доклада.

Там же отмечено, что РФ якобы предоставила «14 российских боевых самолетов, минимум 12 многоцелевых истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24», чтобы «поддержать с их помощью Ливийскую национальную армию». При этом операцию группы в Ливии финансирует не только Россия, «финансирование деятельности группы, возможно, предоставляют Объединенные Арабские Эмираты», говорится в документе.

Еще в нем указано, что приоритетными задачами группы Вагнера в Ливии является оборона Сирта, авиабазы Аль-Джуфра и оборонительной линии между двумя этими двумя пунктами.

Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции в отношении связанного с группой Вагнера российского предпринимателя Евгения Пригожина и обдумывает над введением других ограничений в отношении лиц и объектов, мешающих мирному процессу в Ливии.

27 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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