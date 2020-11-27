США передадут ВМС Украины средства противоминной безопасности, водолазное снаряжение, барокамеры и быстроходные надувные лодки

США передадут в следующем году Военно-морским силам Украины (ВМС) в рамках международной военной помощи современные автоматизированные средства противоминной безопасности, в частности локаторы бокового обзора, а также другое современное водолазное снаряжение, сообщил временно исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС ВСУ Леонид Бурлака.

«В целом в комплект поставки материально-технической помощи войдут беспилотные подводные аппараты, локаторы бокового обзора, ручные сонары, антимагнитное водолазное снаряжение и другие современные инструменты и оборудование», — сказал Бурлака в интервью информагентству Министерства обороны Украины АрмияInform.

По его словам, беспилотные подводные аппараты могут работать по специальному алгоритму в автономном режиме и давать очень четкую информацию о рельефе и форме морского дна, а также выявлять любые подозрительные объекты и их местонахождение. Даже при отсутствии связи с бортом судна подводные аппараты по установленной программе смогут самостоятельно двигаться по определенной траектории под водой и смогут в таком режиме осуществлять поиск и выявлять подозрительные объекты.

Как отмечается, также в следующем году в рамках материально-технической помощи от США украинский флот должен получить водолазные барокамеры стационарного, мобильного и контейнерного типа, современное водолазное снаряжение замкнутого и полузамкнутого типа дыхания для обеспечения потребностей специальных подразделений ВМС, а также быстроходные надувные лодки разного размера.