Отказ Швеции от карантина оправдал себя — эксперты

ВВП страны по итогам июля-сентября вырос на 4,9 процента по отношению ко второму кварталу, а не на 4,3 процента, как предполагалось ранее. Причиной стало улучшение ситуации с коронавирусом в летние месяцы и рост потребительского спроса. Однако власти королевства уже предупредили, что четвертый квартал будет мрачным, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается.
Ранее ЦБ Швеции представил обновленный прогноз по ситуации в экономике в 2020 году, который был пересмотрен в сторону понижения. Ранее регулятор ожидал, что ВВП страны по итогам года упадет на 3,6 процента. Согласно свежему прогнозу, падение достигнет 4 процентов. Отскок в 2021 году будет более скромным, чем ожидалось: первоначально в центробанке прогнозировали рост на 3,7 процента, теперь регулятор ожидает рост только на 2,6 процента. Инфляция будет ниже таргета в 2 процента.
ВВП Швеции во втором квартале 2020 года падал на 8,6 процента по отношению к первому. Королевство является единственным государством Евросоюза, которое отказалось от жестких ограничений во время пандемии коронавируса. Власти страны заявляли, что стремятся сформировать коллективный иммунитет и не допустить масштабного экономического кризиса.
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