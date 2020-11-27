Ольга Бузова молчит о свадьбе

Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются уже больше года. Звезды не скрывают, что их отношения давно перешли на серьезный уровень. Напомним, что сегодня Давид заявил, что мечтает о детях от Бузовой. Блогер хочет троих наследников: 2 сына и дочь. Однако пока эта задумка неосуществима, так как Ольга сосредоточена на работе. Кроме это, в сети давно ходят слухи, что влюбленные тайно поженились.

Виной тому стало кольцо на безыменном пальце теледивы, которым она похвасталась этой осенью. Тогда поклонники решили, что Ольга получила предложение руки и сердца от Давида. С тех пор пользователи сети считают, что звезды тайно поженились.

Сама пара никак не комментирует слухи, а сегодня в сети появилась информация, якобы Давид подтвердил тайное бракосочетание. Пиар-директор Бузовой Антон Богославский решил пролить свет на сложившуюся ситуацию.

«А есть видео, где он подтверждает? Нет, это не правда. В паспорте печати нет», — заявил представитель для PEOPLETALK.

Однако поклонники не перестают мечтать, что совсем скоро возлюбленные объявят о своей помолвке.