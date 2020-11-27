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Новый вид гадюк получил название в честь героя из «Гарри Поттера»

В Индии обнаружили неизвестный ранее вид гремучих змей и назвали его в честь героя книг о Гарри Поттере — Салазара Слизерина. Новый вид змей был обнаружен еще в прошлом году летом на севере страны. Сейчас же стало известно, что назвали новый вид в честь героя книг о Гарри Поттере — Trimeresurus salazar.


Салазар Слизерин – основатель одноименного факультета Хогвартса из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В разделе «этимология» ученые подчеркнули, что название «Гадюка Салазара» отсылает именно к Салазару Слизерину из вымышленной школы волшебства.

В интервью The Indian Express один из авторов исследования Зешан Мирза заявил, что он и его коллеги – большие поклонники этого персонажа. «Гадюка Салазара» — ядовитая змея с ярко-зеленой чешуей. От ближайших родственных видов ее отличает большее количество зубов.

27 ноября, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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