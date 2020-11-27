Netflix предложил 200 миллионов за «Годзиллу против Кинг Конга»

Потоковый сервис Netflix готов приобрести фильм «Годзилла против Кинг Конга» за 200 миллионов долларов. Как сообщает со ссылкой на свои источники издание Deadlne, такое предложение было сделано студии Legendary. Однако компания Warner Bros. заблокировала эти переговоры и в свою очередь готова обсудить условия выпуска ленты на HBO Max.

Warner Bros. обладает преимуществом при всех подобных сделках, так как финансировала 25 процентов бюджета кинопроекта, оставшиеся 75 процентов составили инвестиции Legendary. Отметим, что стоимость создания «Годзиллы против Кинг Конга» оценивается в 200 миллионов долларов, то есть фильму необходимо только для окупаемости собрать в прокате более 500 миллионов долларов. На момент публикации данной заметки Warner Bros. все еще планировала выпустить ленту в прокат в конце мая 2021 года.

Напомним, что релиз несколько раз переносился. Последняя ревизия прокатного графика произошла в начале лета 2020 года из-за пандемии коронавируса нового типа. Ключевые роли исполнили Милли Бобби Браун, Эйса Гонсалес, Александр Скарсгард, Ребекка Холл, Джессика Хенвик, Лэнс Реддик, Цзыи Чжан, Кайл Чандлер, Данай Гурира и другие артисты.