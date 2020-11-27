Кара Делевинь снялась в праздничной рекламе ювелирных украшений Dior Joaillerie

Французский дом моды представил рождественскую коллекцию украшений Rose des Vents, в которую вошли серьги, кольца, браслеты и подвески из белого золота, жемчуга и бриллиантов, созданные ювелиром Dior Виктуар де Кастеллан.

Делевинь возглавила рекламный кампейн, который включил в себя рекламные кадры и видео, снятое итальянским фотографом Марио Сорренти. В ролике супермодель ловит снежинки в форме медальонов из белого золота и бриллиантов.

«Произведения Виктуар де Кастеллан продолжают блестящую историю, начатую Кристианом Диором: историю женственности, элегантности и изящества, в которой даже смелость дышит нежной утонченностью. Виктуар де Кастеллан переосмысливает фигуру звезды, талисман господина Диора, представляя ее в форме восьмиконечной розы ветров», — отмечают в Dior.

Создатели коллекции также отметили, что элегантные украшения создадут праздничное настроение и сделают рождественский сезон особенным:

«Медальоны Rose des Vents из белого золота придадут праздничным торжествам атмосферу ледяной элегантности. Восьмиконечные звезды из перламутра и бриллиантов создают ослепительный эффект и праздничное настроение», — сообщается на странице дома моды в Instagram.