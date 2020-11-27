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Как Хейли и Джастин Бибер, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и другие отметили День благодарения

Вчера, в четвертый четверг ноября, большинство американских семей по традиции собрались за праздничным столом в честь Дня благодарения, чтобы сказать спасибо всем своим родным и близким, а также поблагодарить Бога за все то, что они сегодня имеют. В период пандемии коронавируса праздник стал особенно значимым, ведь в 2020-м многие остро ощутили, насколько хрупка каждая человеческая жизнь. Именно поэтому в этот день они не забывали поблагодарить Всевышнего за то, что они, их родственники и друзья живы и здоровы.

Для кого-то, как для Хейли Бибер, этот День благодарения оказался особенным еще и потому, что она впервые сама запекла индейку для торжественного ужина с родными. Кто-то, как Дженнифер Энистон и ее экс-супруг Джастин Теру, не имел возможности собраться в честь праздника шумной компанией, поэтому они провели его вместе со своими любимыми питомцами.

Подробно о том, как эти и другие звезды отметили День благодарения в этом году, SPLETNIK.RU рассказывает в традиционной фотоподборке.

Хейли Бибер 

Хейли Бибер: «Моя первая индейка на День благодарения. P. S. Нет, она не подгорела».

Хейли Бибер 

Дженнифер Энистон 

Дженнифер Энистон: «Мы за все благодарны».

Дженнифер Энистон 

Джастин Теру 

Джастин Теру

Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом и детьми 

Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом и детьми

Жизель Бундхен 

Жизель Бундхен

Фото из инстаграма Шарлиз Терон 

Шарлиз Терон: «Некоторые вещи остаются неизменными. Всех с Днем благодарения. Здоровья, счастья и общения в любом их проявлении».

София Вергара 

София Вергара

София Вергара с друзьями 

София Вергара с друзьями

София Вергара с мужем Джо Манганьелло и родителями 

София Вергара с мужем Джо Манганьелло и родителями

София Вергара с сыном Маноло 

София Вергара с сыном Маноло

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми 

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми

Николь Кидман 

Николь Кидман: «Счастливого Дня благодарения! С благодарностью и любовью думаю о семье и друзьях».

Фредди Принц — младший и Саша Мишель Геллар 

Фредди Принц — младший и Саша Мишель Геллар

Крисси Тейген 

Крисси Тейген: «Счастливого Дня благодарения, мои любимые!».

Маркл Джейкобс с мужем Чарли Дефранческо 

Маркл Джейкобс с мужем Чарли Дефранческо: «Благодарен за своего потрясающего и любящего мужа. Он приготовил огромное количество вкусностей, и теперь мы отправляемся доставлять их родным и близким».

Керри Вашингтон 

Керри Вашингтон

Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг и детьми

Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг и детьми

Лили Коллинз с женихом Чарли Макдауэллом и любимым питомцем 

Лили Коллинз с женихом Чарли Макдауэллом и любимым питомцем

Эллен Дедженерес с женой Поршей де Росси 

Эллен Дедженерес с женой Поршей де Росси

27 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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