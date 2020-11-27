Как Хейли и Джастин Бибер, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и другие отметили День благодарения

Вчера, в четвертый четверг ноября, большинство американских семей по традиции собрались за праздничным столом в честь Дня благодарения, чтобы сказать спасибо всем своим родным и близким, а также поблагодарить Бога за все то, что они сегодня имеют. В период пандемии коронавируса праздник стал особенно значимым, ведь в 2020-м многие остро ощутили, насколько хрупка каждая человеческая жизнь. Именно поэтому в этот день они не забывали поблагодарить Всевышнего за то, что они, их родственники и друзья живы и здоровы.
Для кого-то, как для Хейли Бибер, этот День благодарения оказался особенным еще и потому, что она впервые сама запекла индейку для торжественного ужина с родными. Кто-то, как Дженнифер Энистон и ее экс-супруг Джастин Теру, не имел возможности собраться в честь праздника шумной компанией, поэтому они провели его вместе со своими любимыми питомцами.
Подробно о том, как эти и другие звезды отметили День благодарения в этом году, SPLETNIK.RU рассказывает в традиционной фотоподборке.
Хейли Бибер: «Моя первая индейка на День благодарения. P. S. Нет, она не подгорела».
Дженнифер Энистон: «Мы за все благодарны».
Джастин Теру
Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом и детьми
Жизель Бундхен
Шарлиз Терон: «Некоторые вещи остаются неизменными. Всех с Днем благодарения. Здоровья, счастья и общения в любом их проявлении».
София Вергара
София Вергара с друзьями
София Вергара с мужем Джо Манганьелло и родителями
София Вергара с сыном Маноло
Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми
Николь Кидман: «Счастливого Дня благодарения! С благодарностью и любовью думаю о семье и друзьях».
Фредди Принц — младший и Саша Мишель Геллар
Крисси Тейген: «Счастливого Дня благодарения, мои любимые!».
Маркл Джейкобс с мужем Чарли Дефранческо: «Благодарен за своего потрясающего и любящего мужа. Он приготовил огромное количество вкусностей, и теперь мы отправляемся доставлять их родным и близким».
Керри Вашингтон
Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг и детьми
Лили Коллинз с женихом Чарли Макдауэллом и любимым питомцем
Эллен Дедженерес с женой Поршей де Росси
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