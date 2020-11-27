Фото Пугачевой из бани попало в Интернет

Откровенные фотографии из бани опубликовала известная российская исполнительница, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в Instagram.

Естественное селфи артистки появились в Сети. Пугачева опубликовала фотографию, на которой предстала перед своими фолловерами без макияжа.

«Всем, у кого сегодня банный день. С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» — подписала кадр исполнительница.

На снимке примадонна позирует в специальной шляпе с полотенцем на шее. Артистка радостно улыбается в камеру, демонстрируя не только белоснежную улыбку, но и идеально подтянутое лицо. Поклонники пришли в восторг от увиденного отметив, что на фотографии звезда выглядит не старше 50 лет.

«С легким паром вас))) вы супер. Прекрасная женщина и молодая, вечно» «Алла Борисовна, слов нет, до чего же хороша! Оставайтесь, такой же, подольше! Любим, ценим, от всего сердца» «Как всегда, великолепна и очаровательна. На вид не больше 50, да и то с натяжкой», — отметили фолловеры.

Многие фанаты примадонны отмечают, что на внешний вид Пугачевой благотворно влияет ее молодой супруг, шоумен Максим Галкин и их совместные дети Лиза и Гарри. С момента пятого замужества артистка заметно преобразилась, чтобы соответствовать мужу, который младше ее на 27 лет.