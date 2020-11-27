Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС ввести жесткие санкции против Турции

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны-члены Евросоюза ввести жесткие санкции в отношении Турции из-за ее поведения в Средиземном море. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

За резолюцию проголосовал 631 депутат, против — 3. «Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции», — отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что решение Турции «открыть» бывший курортный район Фамагусты Варошу в оккупированной части Кипра подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы. «Депутаты Европарламента призывают Турцию передать Варошу ее законным жителям под временное управление ООН (в соответствии с резолюцией 550 (1984) Совета Безопасности ООН) и воздержаться от любых действий, которые изменяют демографический баланс на острове посредством политики незаконного расселения», — говорится в документе.

Кроме того, в резолюции отмечается, что отношения между Евросоюзом и Турцией достигли «исторического минимума» из-за действий Анкары в Средиземном море, Ливии, Сирии, а также «прямой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте». «По мере того как Турция все больше дистанцируется от европейских ценностей и стандартов, отношения между ЕС и Турцией находятся на историческом минимуме. Ее незаконные и односторонние военные действия в Восточном Средиземноморье посягают на суверенитет государств-членов ЕС Греции и Кипра. Евродепутаты также отмечают прямую поддержку Турцией Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте, а также ее действия в Ливии и Сирии», — подчеркивается в документе.

Отношения между ЕС и Турцией будут в центре внимания глав государств и правительств Евросоюза на саммите 10-11 декабря. Как ожидается, в рамках дискуссии лидеры ЕС могут принять решение о введении санкции в отношении Анкары.