Что посмотреть — список с захватывающими фильмами и сериалами о королевских семьях

После выхода нового сезона сериала «Корона» («The Crown») интерес к жизни монархов значительно вырос, поэтому мы предлагаем тебе ознакомиться с другими шоу, которые рассказывают об интригах и борьбе в королевских семьях. В первую очередь хочется порекомендовать киноленту 2019 «Две королевы» («Mary Queen of Scots»), в центе сюжета которой противостояние между королевой Шотландии Марией Стюарт и королевой Англии и Ирландии Елизаветой I. Далее в нашем списке идет драма с элементами комедии «Фаворитка» («The Favourite»), которая вышла в 2018 году. В этой картине раскрывается история борьбы двоюродных сестер за право быть фавориткой королевы Анны Стюарт. Замыкает первую тройку рекомендаций фильм 2008 года «Молодая Виктория» («The Young Victoria»), который рассказывает об этапах взросления королевы Великобритании — Виктории. Захватывающие фильмы и сериалы о королевских семьях: «Две королевы» ( «Mary Queen of Scots»), 2019 год;

«Фаворитка» («The Favourite»), 2018 год;

«Молодая Виктория» («The Young Victoria»), 2008 год;

«Принцесса Монако» («Grace of Monaco»), в 2014 год;

«Елизавета» («Elizabeth»), 1998 год;

«Мария-Антуанетта» («Marie Antoinette»), 2006 год;

«Король говорит!» («The King’s Speech»), 2010 год;

«Еще одна из рода Болейн» («The Other Boleyn Girl»), 2008 год;

«Королева» («The Queen»), 2006 год;

Сериал «Аббатство Даунтон» ( «Downton Abbey»), 2010 год;

Сериал «Великая» («The Great»), в 2020 год.

