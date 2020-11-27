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Анна Заворотнюк съехала от больной матери

После того, как у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга, жизнь ее дочери превратилась в настоящий кошмар. В какой-то момент Анне Заворотнюк даже пришлось просить поклонников не спрашивать у нее ничего о здоровье мамы – таким невыносимым для нее был этот период.

Но в последнее время в Сети все чаще стали появляться сообщения о том, что актриса пошла на поправку и даже стала выходить из дома на небольшие прогулки. По слухам, Анастасия даже хотела в ближайшее время вернуться на телевидение.

Для Анны это стало отличным поводом наконец-то посвятить время себе и своей личной жизни. Сейчас девушка живет в загородном доме недалеко от Москвы вместе с мамой, отчимом Петром Чернышевым, младшим братом Майклом и сестрой Милой.

Однако буквально недавно девушка поделилась важной для нее новостью в своем Instagram: Анна купила квартиру. Девушка с удовольствием показала свой роскошный, светлый и стильный дом, в который она планирует въехать в ближайшее время.

«Я переехала в квартиру, но здесь еще ничего нет. Видимо, все-таки придется дождаться диванов и шкафов и переехать после этого. Хотя мне уже очень хочется заселиться»,

– призналась дочка известной актрисы.

Конечно, многие осудили Анну за то, что она вот так «сбегает» от матери, но девушка вовсе не планирует отвернуться от своей семьи: Анна продолжит помогать маме и будет часто навещать близких и после переезда.

27 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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