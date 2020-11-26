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Звезда «Как я встретил вашу маму» сыграет агента Николаса Кейджа

Звезда "Как я встретил вашу маму" сыграет агента Николаса Кейджа

Нил Патрик Харрис сыграет вместе с Николасом Кейджем в фильме про Николаса Кейджа.

Речь о проекте студии Lionsgate под названием «Невыносимая ноша огромного таланта». Это игровой комедийный фильм с элементом документалистики, посвященный жизни и карьере актера Николаса Кейджа, которого играет сам Николас Кейдж. Харрису досталась роль агента звезды.

Также в картине заняты Педро Паскаль и Тиффани Хэддиш, известная по комедиям «Улетные девочки», «Вечерняя школа», «Гламурные боссы». По сюжету Николас Кейдж пытается заполучить роль в новом фильме Тарантино и наладить отношения с дочерью-подростком.

Съемки уже стартовали. Релиз намечен на 2021 год.

26 ноября, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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