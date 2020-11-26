Найден редкий осьминог с девятью щупальцами В Армении готовят импичмент Пашиняну за соглашение по Карабаху » Выстреливаемые из-под воды беспилотники поступили на вооружение ВМС США

Военно-морские силы (ВМС) США получили запускаемые с подводных лодок беспилотные летательные апараты (БПЛА) системы Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS).+ Беспилотные летательные апараты (БПЛА) системы Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS) позволяют решать задачи целеуказания за пределами прямой видимости субмарин, сообщает Sеapower, ссылаясь на заявление контр-адмирала Дэйва Гоггинса.

Указанную систему, запускаемую «с перископной глубины и управляемую на тактически значимых расстояниях», военный назвал «довольно потрясающей возможностью для флота». По словам контр-адмирала, в ходе учений SLUAS использовалась для торпедной атаки на надводный корабль. Издание отмечает, что в настоящее время в соответствующих демонстрациях ВМС США был задействован 21 беспилотник SLUAS, которыми оснащены пять субмарин.



В октябре стало известно, что новая американская мина Hammerhead ВМС станет «убийцей» вражеских подлодок. В частности, создаваемого в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон».



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