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Выстреливаемые из-под воды беспилотники поступили на вооружение ВМС США

To Beat China, the Navy Could Launch Tiny Spy Drones From Submarines | by David Axe | War Is Boring | Medium
Военно-морские силы (ВМС) США получили запускаемые с подводных лодок беспилотные летательные апараты (БПЛА) системы Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS).+

Беспилотные летательные апараты (БПЛА) системы Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS) позволяют решать задачи целеуказания за пределами прямой видимости субмарин, сообщает Sеapower, ссылаясь на заявление контр-адмирала Дэйва Гоггинса.

Submarine Launched Blackwing Drone to Enable Strikes in Denied, Contested Environment (A2AD) - Defense Update:
Указанную систему, запускаемую «с перископной глубины и управляемую на тактически значимых расстояниях», военный назвал «довольно потрясающей возможностью для флота». По словам контр-адмирала, в ходе учений SLUAS использовалась для торпедной атаки на надводный корабль. Издание отмечает, что в настоящее время в соответствующих демонстрациях ВМС США был задействован 21 беспилотник SLUAS, которыми оснащены пять субмарин.
Royal Navy submarines could soon launch drones from beneath the waves. - Naval News
В октябре стало известно, что новая американская мина Hammerhead ВМС станет «убийцей» вражеских подлодок. В частности, создаваемого в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон».
В США нашли новый способ борьбы с российскими и китайскими субмаринами - ВПК.name
https://cursorinfo.co.il/all-news/world-news/world/vms-ssha-poluchili-ubivayushhie-rossijskie-korabli-bpla/

26 ноября, 2020 | Category: Израиль, Новости, США ﻿
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