Все сделки и договоры, заключенные Лукашенко с Кремлем будут аннулированы новым правительством

На фоне визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова Светлана Тихановская заявила, что все сделки и договоры, заключенные режимом Александра Лукашенко с Кремлем будут аннулированы новым правительством.

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством. Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга», — сказала Тихановская.

Сегодня в Минске Лукашенко принимает главу МИД России Сергея Лаврова. Последний в ходе визита вновь заявил, что о враждебном отношении Запада и к России, и Белоруссии. «Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, и это общая позиция наших президентов и наших правительств», — отметил Лавров.