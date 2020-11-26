Во Франции четырех школьников обвинили по делу об убийстве учителя, которому отрезали голову

Французская полиция предъявила обвинения еще четырем школьникам по делу об убийстве учителя истории Самюэля Пати. Как сообщает телеканал BFMTV, трех следователи считают «сообщниками террориста», еще одна школьница обвиняется в распространении не соответствующей действительности информации об учителе.

Всего в деле фигурируют 14 человек. В октябре обвинения предъявлены семерым, двое из которых несовершеннолетние. Еще троих задержали 6 ноября, среди них — двое 18-летних мужчин и 17-летняя девушка.

Напомним, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем 18-летний чеченец, убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что, как сообщалось, возмутило местных радикальных исламистов. Убийца был застрелен при задержании в городе Эраньи. Следователи выяснили, что он родился в Москве и получил во Франции статус беженца.