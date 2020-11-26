ВКС России испытали новую ракету системы ПРО

Воздушно-космические силы России испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. В твиттере министерства опубликована видеозапись с запуска.

Пуск ракеты проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая ракета после нескольких испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — заявил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

Предыдущий пуск новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган состоялся в 28 октября.

На прошлой неделе испытания своей противоракеты провели США.

В мае 2019 года на сайте госзакупок появилась информация, в которой указывалось, что в 2019–2021 годах Минобороны планирует провести пуски девяти баллистических ракет. Речь идет о двух межконтинентальных баллистических ракетах «Сармат», трёх «Ярс» и четырёх «Тополь», сообщает РБК.