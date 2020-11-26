«  
  »

ВКС России испытали новую ракету системы ПРО

Воздушно-космические силы России испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. В твиттере министерства опубликована видеозапись с запуска.

Пуск ракеты проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая ракета после нескольких испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — заявил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

Предыдущий пуск новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган состоялся в 28 октября.

На прошлой неделе испытания своей противоракеты провели США.

В мае 2019 года на сайте госзакупок появилась информация, в которой указывалось, что в 2019–2021 годах Минобороны планирует провести пуски девяти баллистических ракет. Речь идет о двух межконтинентальных баллистических ракетах «Сармат», трёх «Ярс» и четырёх «Тополь», сообщает РБК.

  • Впервые о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» с ядерным двигателем стало известно из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года. «Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — сказал Путин. Позднее выяснилось, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. Хотя Путин представил её в качестве работающего изделия, телеканал CNBC сообщил , что все четыре испытания этой ракеты, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно.
26 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  