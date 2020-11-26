Виталий Кличко презентовал книгу собственных афоризмов

26 ноября действующий мэр Киева Виталий Кличко презентовал маленькую книжечку собственных афоризмов, которые стали мемами.

Свою книгу Виталий Кличко представил на пресс-конференций, передает Еспресо.TV .

«Наконец-то свершилось то, что я давно обещал и выдал самоироничным книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная», — рассказал мэр Киева.

Книга-раскладушка вместила в себя 14 самых известных цитат Виталия Кличко, проиллюстрированных карикатурами.

«Мы выдали эту книгу в таком интересном формате, смешном, маленьком, удобном. И в нее вошли 14 самых известных моих цитат, иллюстрированных — вместе с обложками это будет уже 16. Это небольшой тираж, в основном — это подарочный вариант. Часть книг будет продаваться, деньги от продажи пойдут на благотворительность, в фонд «Будущее Киева». И я очень рад, что такая иллюстрированная книга будет поднимать настроение людям, потому что сегодня нам в условиях пандемии нужны положительные эмоции «, — пояснил Виталий Кличко.

Мэр добавил, что издал книгу за свой счет. По его словам, она выдана тиражом в 3 тыс. Экземпляров.

«Сейчас мы ведем переговоры, и есть заинтересованность от издательств также распространять эту книгу … Это первое издание, и мы не исключаем что будет вторая серия книги, тираж будем увеличивать», — добавил он.

Кличко пообещал при случае подарить свою книгу президентам Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.