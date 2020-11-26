В Южной Корее предложили прекратить войну с Северной

Южная Корея решила добиться прекращения войны с Северной. С таким намерением выступил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин на встрече с главой МИД Китая Ван И в Сеуле, его цитирует агентство «Ёнхап».

«Южная Корея будет и впредь добиваться окончания войны и избавления Корейского полуострова от ядерного оружия», — заявил Мун Чжэ Ин. Он также поблагодарил Пекин за «конструктивную роль» и помощь в достижении мирного соглашения на полуострове.

18 июня Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения». Врагам северокорейского государства предрекли «оглушительный грохот возмездия», который окажется за границами воображения «тех, кто шумит по поводу возможных последствий». До этого страна предупредила соседа о готовящемся военном возмездии за распространение агитационных листовок, которые оскорбляют власти республики.

9 июня Пхеньян выключил все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение КНДР об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.