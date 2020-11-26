В России запретили однополые браки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, приводящий положения российского семейного законодательства в соответствие с обновленной Конституцией, передает корреспондент «Росбалта».

Семейное законодательство приводится в соответствие со статьей 79 Конституции в ее новой редакции, согласно которой решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в России.

Действующая редакция статьи 6 Семейного кодекса РФ содержит правило, совпадающее с подходом, закрепленным в Гражданском кодексе РФ: «Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора».

Этот подход при определенном его истолковании может конфликтовать со вступившей в силу новой редакцией Конституции, закрепившей приоритет в России традиционных семейных ценностей. Во избежание возможных противоречий предлагается ввести норму, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.

Аналогичные поправки о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается, ранее были внесены уже в пять кодексов (ГК РФ, УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ) и 115 федеральных законов.

Сфера семейных отношений представляет собой особую часть предмета правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала (например, это такие вопросы, как однополые браки, многоженство, международное усыновление однополой семьей и т. п.), которые подчас невозможно или сложно зафиксировать в законе и даже в Конституции, пояснили в Госдуме.