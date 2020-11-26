Уверенность россиян в завтрашнем дне рухнула до минимума более чем за 10 лет

Пандемия коронавируса, очередной обвал уровня жизни и коллапс системы здравоохранения — подорвали у российских граждан веру в будущее, окутав его туманом и страхом.Уверенность россиян в перспективах экономики и личного благосостояния неуклонно снижается и бьет антирекорды более чем за 10 лет, выяснили социологи «инФОМ», ежемесячно исследующие потребительские настроения по заказу ЦБ РФ.

На ноябрь 2020 года индекс «оценки перспектив развития страны в ближайший год» упал до 74 пунктов. Это означает, что число пессимистов на 26% превысило группу оптимистов.

За месяц индикатор потерял 10 пунктов, с начала осени — 17 пунктов, а по сравнению со стартом года — 28 пунктов. Его текущее значение стало минимальным за все время, что ЦБ проводит исследования (с 2009 года).

Следом рушатся надежды на долгосрочное будущее. Индекс «перспектив развития страны в ближайшие 5 лет» также обвалился до значений, которых центробанк не фиксировал ни разу: 91 пункт в ноябре против 99 пунктов в январе и 120 пунктов в начале 2018 года. На «дно» за все время исследований спикировали индексы социальных настроений по безработице и уровню жизни (44 и 59 пунктов соответственно). Пессимизм граждан в отношении собственных доходов взлетел до пика за 4 года (89 пунктов).

Депрессия охватила россиян, которые с 2014 года старательно «затягивали пояса», надеясь на временный характер кризиса. Но падение доходов на 8,3% за четыре года сменилось лишь вялым ростом на 1,5% в 2018-19 гг., за которым последовало новое крушение.

Во втором квартале 2020-го доходы обвалились на 8%, в третьем квартале спад замедлился до 4,8%, а по итогам года составит 4-5%, а это означает, что в реальном выражении люди будут получать 10% меньше, чем в 2013 году, подсчитали эксперты Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

Утрата веры в завтрашний день достигла масштабов, которых не было ни в один из предыдущих кризисов. Так, например в 2014-16 гг число оптимистов в отношении будущего экономики через пять лет всегда превышало долю пессимистов (соответсвующий индекс держался выше 100 пунктов). Такую же динамику настроений ЦБ фиксировал в 2009-10 гг (110-113 пунктов).

Теперь же «люди стоят перед вакуумом, будущее отсутствует; больше того, перед этим будущим люди испытывают некий страх», констатирует руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Люди были готовы были затянуть пояса, но думали, что это будет на годик, на полтора, а получили перманентное падение доходов, которое до сих пор не закончилось, отмечает он.

Пандемия отправила социальные настроения в крутое пике. Опрос ФНИСЦ РАН, проведенный летом, показал, что у 35% россиян сократились доходы, 15% были вынуждены потратить большую часть своих сбережений, каждому четвертому пришлось отложить решени проблем со здоровьем, не связанных с Covid-19.

12% респондентов из-за пандемии потеряли работу, у 13% — повысилась рабочая нагрузка, а зарплата осталась прежней. 11% и вовсе были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Людям не хватает мощной социальной поддержки — «чтобы было как сейчас, но деньги бы еще шли по каким-то разным социальным основаниям», считает Колесников.

Социальные настроения начали рушится еще в 2018 году, после пенсионной реформы напоминает он: «Государство само выращивало из населения России иждивенцев, оно говорило, что оно их накормит, главное голосуйте, будьте лояльны».

Но социальный контракт оказался разорван, а льготы и привилегии, оставшиеся от СССР, — ликвидированы. «Это была грубейшая ошибка», — считает Колесников: получив «огромные цифры» на президентских выборах, власти, похоже, решили, что «можно все».