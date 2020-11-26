Ученые выяснили, как галлюциногены повлияли на пещерное искусство

В рамках нового исследования ученые провели раскопки в пещере в Калифорнии. Ранее там обнаружилась картина, которая, как считается, изображает цветы Datura wrightii — священного дурмана. Это растение исторически использовалось в сложных церемониях древних общин из-за своих галлюциногенных свойств.

Наиболее известное использование дурмана в коренной Калифорнии — это часть посвящения подростков. Из корня растения готовился напиток для молодых людей. Наряду с картиной исследователи также обнаружили ряд других продуктов, почти все из них были сделаны из дурмана.

Исследование подчеркивает связь между приемом галлюциногенов и созданием наскальных рисунков. Как заявляют антропологи, для древних людей произведением искусства считались рисунки самого растения, а не различные образы, полученные во время транса. Это подчеркивает глубокое уважение коренного населения Калифорнии к галлюциногенным растениям. Полученные данные также предполагают, что это место, вероятно, было общественным пространством, в котором люди собирались для охоты, собирательства, приготовления пищи и еды. Искусство играло заметную роль в повседневной жизни всех членов местного сообщества.

Связь между галлюциногенами и наскальным искусством давно подозревалась учеными. Однако это исследование показывает, что дурман был не только источником творческого вдохновения для древних людей, но и основной частью важных ритуалов и собраний сообщества.