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Ученые выяснили, как галлюциногены повлияли на пещерное искусство

Новое исследование впервые показало, как коренные жители Америки создавали наскальное искусство, используя свой галлюциногенный опыт. Результаты публикует журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В рамках нового исследования ученые провели раскопки в пещере в Калифорнии. Ранее там обнаружилась картина, которая, как считается, изображает цветы Datura wrightii — священного дурмана. Это растение исторически использовалось в сложных церемониях древних общин из-за своих галлюциногенных свойств.

Наиболее известное использование дурмана в коренной Калифорнии — это часть посвящения подростков. Из корня растения готовился напиток для молодых людей. Наряду с картиной исследователи также обнаружили ряд других продуктов, почти все из них были сделаны из дурмана.

Исследование подчеркивает связь между приемом галлюциногенов и созданием наскальных рисунков. Как заявляют антропологи, для древних людей произведением искусства считались рисунки самого растения, а не различные образы, полученные во время транса. Это подчеркивает глубокое уважение коренного населения Калифорнии к галлюциногенным растениям. Полученные данные также предполагают, что это место, вероятно, было общественным пространством, в котором люди собирались для охоты, собирательства, приготовления пищи и еды. Искусство играло заметную роль в повседневной жизни всех членов местного сообщества.

Связь между галлюциногенами и наскальным искусством давно подозревалась учеными. Однако это исследование показывает, что дурман был не только источником творческого вдохновения для древних людей, но и основной частью важных ритуалов и собраний сообщества.

26 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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