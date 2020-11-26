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Участника реалити-шоу нашли мертвым в собственном доме после исчезновения

Участника британской версии реалити-шоу Celebrity Big Brother Колина Ньюэла (Colin Newell), известного под псевдонимом Heavy D, нашли мертвым в собственном доме. Как сообщает Daily Mirror, родственники пытались связаться с ним после того, как мужчина исчез.

По данным Daily Mail, тело Ньюэла обнаружили на полу кухни его братья. По неофициальной информации, у него случился сердечный приступ. Точная причина смерти участника телешоу пока не определена.

Heavy D долгое время был недоступен ни для родственников, ни для пользователей соцсетей. Брат Ньюэла Патрик в комментарии добавил, что они вели его поиски около двух недель. Его последний пост датирован 14 ноября.

В тот день он также был в гостях у костюмера и подруги Лорны Онабанжо (Lorna Onabanjo). Она рассказала, что вместе с 47-летним Ньюэлом провела время дома. «Мы пели в караоке и выпили пару бокалов», — заметила Онабанжо.

Костюмер сообщила, что участник реалити чувствовал себя не на месте, так как ему удалось получить роль в фильме с актером Винни Джонсом, из-за чего внезапно многие знакомые спустя годы стали пытаться стать его друзьями. Она выразила соболезнования в связи с кончиной друга.

26 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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