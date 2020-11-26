Трампу предсказали тюрьму или разорение

Только должность президента США спасает Дональда Трампа от тюрьмы или от разорения, однако эта неприкосновенность может исчезнуть с приходом к власти Джо Байдена, пишет немецкое издание Focus.

Эксперты журнала и ряд американских СМИ предсказывают тюрьму или, как минимум, разорение самому Трампу и троим его детям — Иванке, Дональду и Эрику — за финансовые и налоговым нарушениям в Trump Organization.

Отмечается, что в отношении семьи Трампа ведется более десяти расследований, а его общая задолженность перед кредиторами достигает 900 миллионов долларов, не считая многомиллионных обязательств по налогам.

Немецкое издание напоминает, что в 2012 году Иванка и Дональд-младший чуть не предстали перед судом по делу о мошенничестве из-за возможного завышения цен на квартиры в Trump Soho Tower.

Сегодня многочисленные бизнесы президента и его детей терпят большие убытки, пишут журналисты. На этом фоне отчаянные попытки Трампа удержаться за власть и остаться в политике выглядят вполне объяснимыми.