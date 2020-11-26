Работника похоронного бюро уволили за скандальное фото с телом Марадоны

Журналист TN Диего Поджи возмутился поступком работника похоронного бюро, который опубликовал фото с телом Диего Марадоны в гробу. Об этом он написал в Twitter.

Скандальный поступок мужчины вызвал гнев поклонников футболиста. Сотрудник на фото позирует на фоне тела умершего и при этом показывает палец вверх. Издание Correo Del Sur сообщает, что после бурной реакции на фото похоронное бюро уволило сотрудника.

В неуважении к смерти Марадоны ранее обвинили бывшего футболиста «Барселоны» Гари Линекера. В своем посте, посвященном кончине игрока, англичанин использовал выражение «руки бога». Некоторые пользователи усмотрели в этом попытку подшутить над умершим.

Марадоны не стало 25 ноября. Чемпиону мира по футболу было 60 лет. Смерть известного игрока и тренера была вызвана проблемами с сердцем.