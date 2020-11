В Южной Корее предложили прекратить войну с Северной Астроном-любитель нашел возможные источники сигнала внеземной цивилизации » Принц Уильям помирился с принцем Гарри Букингемский дворец отказался официально комментировать колонку Меган Маркл, в которой она рассказала, что пережила выкидыш. Однако, согласно источникам The Mirror, члены королевской семьи опечалены и оказали паре эмоциональную поддержку. В среду, 25 ноября, в издании The New York Times вышла колонка герцогини Сассекской, в которой она призналась, что в июле 2020 года перенесла выкидыш. Она отметила, что эта тема все еще табуирована в обществе, хотя многие беременности заканчиваются перинатальными потерями. Маркл призвала людей делиться своей болью и поддерживать друг друга в сложные времена пандемии COVID-19. Королевская семья никак не отреагировала на публикацию в своих аккаунтах. На просьбу журналистов о комментариях пришел ответ: «Это глубоко личное дело, которое мы не будем комментировать». Тем не менее источники The Mirror в Букингемском дворце утверждают, что члены монаршей семьи узнали о случившемся еще летом. Несмотря на напряженные отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом, последний забыл об обидах и поддержал брата и его жену. Их отец, принц Чарльз, также помог паре перенести горечь утраты. Инсайдеры утверждают, что скорбь сплотила всю королевскую семью. Автор книг о королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl) отметила, что обычно представители семьи Виндзор придерживаются принципа «никогда не жалуйся, никогда не объясняйся». Однако принц Гарри и Меган Маркл — другие. Несмотря на это, она уверена, что члены королевской семьи их поддержали, однако не стали это афишировать. 6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

