Первая модель в хиджабе Халима Аден завершила карьеру по религиозным соображениям

23-летняя Халима Аден, которая известна как первая модель Vogue в хиджабе, объявила о завершении карьеры. У себя в инстаграме девушка прокомментировала ряд снимков со своим участием и пришла к выводу, что работа в индустрии вынудила ее пойти на компромисс со своими религиозными убеждениями, а также она «потеряла себя». В качестве одного из примеров Аден привела кампанию American Eagle, где в качестве хиджаба на голове у нее были джинсы.

Фото из инстаграма Халимы Аден

Почему я позволила им надеть джинсы себе на голову, если в то время я носила только юбки и длинные платья? Я вернулась в свой номер в отеле и просто рыдала после этой съемки, потому что в глубине души знала, что это не я. Но я была слишком напугана, чтобы говорить об этом,

— откровенно написала Халима.

Халима Аден

Я могу винить только себя за то, что тогда больше беспокоилась о каких-то карьерных возможностях, чем о том, что было на самом деле поставлено на карту. Но в чем я действительно виню индустрию, так это в отсутствии стилистов-мусульманок,

— написала Халима, отметив, что это приводит к недостаточному пониманию роли хиджаба в индустрии моды.

Модель также призналась, что работа в индустрии часто мешала ей соблюдать религиозные правила.

Аден прославилась в 2016 году после участия в конкурсе красоты «Мисс США», когда привлекла внимание модного редактора Карин Ройтфельд. Вскоре она подписала контракт с глобальным модельным агентством IMG и дебютировала на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке, приняв участие в показе бренда Канье Уэста Yeezy. Халима также стала первой моделью в головном платке и буркини, украсившей обложку Sports Illustrated.

Решение Халимы уже поддержали Рианна и сестры Белла и Джиджи Хадид. Слова поддержки оставила в комментариях и Наоми Кэмпбелл.

Горжусь тем, что ты остаешься верной себе. Ты всегда излучала свет и радость, сколько я тебя знаю. И я надеюсь, что наши пути еще пересекутся в этой жизни. С любовью, Наоми,

— написала супермодель.