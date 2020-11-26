Олег Чеславский: “Почему у Украины нет шансов на успех?»

Украинский гражданский журналист и общественный деятель Олег Чеславский в своей статье «Почему у Украины нет шансов на успех«, рассказал о причинах по которым за 30 лет страна не добилась сколько-нибудь видимых успехов.

Я не буду точно приводить слова Стива Джобса о его методологии принятия на работу, скажу своими словами:

«Зачем брать на работу менеджера которому вы постоянно будете рассказывать, что делать, или наоборот — менеджера который вас постоянно спрашивает: что делать? Вы должны нанять человека, который знает, что и как делать на отведенном ему фронте работ».

Простые и понятные слова, которые очень просто объясняют природу работы управленца, но никоим образом не имеющие отношения к Украине.

Успешные менеджеры в Украине — это люди, которые покорно и без каких-либо замечаний выполняют приказы руководства, и ни в коем случае никогда, ни при каких условиях, не проявляют инициативы!

Если вы не умеете молча и без комментариев выполнять подчас откровенно бессмысленные приказы руководства, а наоборот постоянно предлагаете что-то новое, нестандартное, инновационное — вам нет места в украинской компании.

Здесь важно добавить, что в нашем патриархальном обществе считается, что если руководитель не смог сгенерировать лучшее решение, а принял более рациональное решение предложенное сотрудником, он тем самым как бы поставил под сомнение свой профессионализм. И никому при этом в голову не приходит, что задача руководителя — не генерировать и навязывать решение самому, а именно находить способных на это менеджеров и создавать условия для роста именно для таких ценных работников!

Почему у нас этого не понимают, и как будто продолжают жить бы в “Советском концлагере” с его плановой вертикальной экономикой, хотя мы постоянно говорим о европейских стандартах жизни и его более прогрессивной рыночной модели?

А проблема заключается в том, что принципы селекции кадров, которые действительно были заложены во времена СССР и сегодня активно используются и в бизнесе, и в государственном управлении.

Так в странах с рыночной экономикой, странах извечного кризиса, представители вакансий любят подчеркивать, как много перед ними открывается возможностей.

Работодатель часто акцентирует внимание, что не ограничивает пространство для креатива, позволяет выходить за рамки шаблонов, если это поможет оптимизировать и удешевить рабочие процессы, или напрямую повлияет на объем прибыли компании, что будет компенсировано увеличением заработной платы работника.

Работник также демонстрирует потенциальному работодателю не только свою высокую квалификацию, но и инициативность, готовность к нестандартным решениям, иногда даже подчеркивая, что он требует определенный уровень свободы.

В Украине все делается наоборот.

Соискатели вакансий заранее подчеркивают свою лояльность, акцентируют внимание на том, что им крайне необходима именно эта работа и они готовы почти на все ради нее.

Акцентируя при этом внимание на таких своих качествах как: дисциплинированность, ответственность, аккуратность, умение работать в команде (молча выполнять все приказы руководства), верность и преданность.

Почему так?

Ответ очень прост:

Так что коррупция — это по сути принцип управления страной, наиболее важным качеством потенциального работника считается именно его преданность, лояльность и верность!

Фактически — так как коррупция и нарушение закона в Украине это норма и практикуются они повсеместно, любой работодатель прежде всего должен быть уверен, что работник не донесет на него в соответствующие органы.

Таким образом, в то время, как в развитых странах работают механизмы положительной селекции, и там ищут и создают условия для роста сотрудников которые способны брать инициативу на себя, в Украине ведется отрицательный отбор.

У нас условия для роста создают для людей способны молчать, «не мешать» и всегда держать язык за зубами.

Именно поэтому когда в наши государственные органы берут на работу людей, имеющих за плечами западное образование, они тут банально не выживают.

Не выживают, потому, что страна не заинтересована в привлечении лучших менеджеров, и профессиональных специалистов в своем деле. Нашим чиновникам нужны соучастники.

Зачем Украине конкурентоспособный специалист, если кум его брата сват гарантирует более высокую степень лояльности?

Именно поэтому наибольшие шансы в стране на получение должности и последующие продвижения по карьерной лестнице имеет тот, кто умеет молча выполнять приказы и молча получать пухлые конверты с доходами, которые декларируемыми никогда не станут.